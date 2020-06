Lombardia: accordo tra Giunta e Mise, oltre 14,5 mln per imprese e territorio (2)

03 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "Un altro importante segnale da parte della Regione Lombardia, attenta e sensibile a incentivare gli investimenti per la crescita dei territori", commenta l'assessore Mattinzoli.

"Il principio fondamentale - prosegue - è attirare risorse per la ripresa della nostra comunità così duramente provata. La collaborazione istituzionale ora più che mai e' basilare per tornare a essere protagonisti, ancora più competitivi". Il totale degli investimenti complessivi sarà pari a 797.520.800, di cui 251.177.313 euro attivati in Lombardia. Il contributo di Regione Lombardia è di 14.684.198 di euro. I destinatari sono grandi aziende italiane, con unità produttiva in Lombardia e con ampie filiere di pmi a loro collegate.