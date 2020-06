Lombardia: F. Sala, '2,6 mln euro per promozione imprese all'estero'

03 giugno 2020 a

Milano, 3 giu. (Adnkronos) - Supportare le imprese lombarde che intendono sviluppare e consolidare la propria posizione sui mercati internazionali attraverso l'e-commerce e incentivare l'accesso a piattaforme cross border (b2b, business to business e b2c, business to consumer) e sistemi di e-commerce proprietari (come siti internet e mobile app).

E' l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta regionale su proposta del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala, assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese, con la quale sono stanziati 2,6 milioni di euro per il 'Bando E-commerce 2020 - Nuovi mercati per le imprese lombarde'. Per questa iniziativa, 1.810.000 euro sono a carico di Regione Lombardia ed 808.000 a carico delle Camere di Commercio lombarde.

"Un sostegno concreto per le imprese lombarde alle prese con la drammatica emergenza causata dal Covid19. Si tratta di una misura che incentiva l'e-commerce, puntando su piattaforme che consentono alle nostre imprese di poter raggiungere diversi mercati strategici per ogni settore. Con questo sostegno economico diamo la possibilità alle nostre piccole e medie imprese di offrire i propri prodotti in Italia e all'estero usando ogni modalità informatica. Dobbiamo stare vicini alle nostre imprese e dobbiamo farlo con strumenti concreti per consentire loro un rilancio immediato anche sui mercati internazionali", spiega Sala.