Lombardia: F. Sala, '2,6 mln euro per promozione imprese all'estero' (2)

(Adnkronos) - Unioncamere Lombardia è soggetto gestore della misura, la dotazione è ripartita fra le Camere di Commercio cui sarà erogata una prima tranche di risorse pari al 50% della dotazione finanziaria regionale, una seconda tranche di risorse pari al 40% della dotazione finanziaria regionale sulla base dell'avanzamento dell'azione a fronte di una relazione intermedia presentata da Unioncamere Lombardia entro febbraio 2021 e il saldo a fronte della presentazione di una relazione finale presentata da Unioncamere Lombardia giugno 2021 sulla base delle rendicontazioni finali complessive trasmesse dai beneficiari.

"Per restare al passo - chiosa il vicepresidente Sala - occorre adeguarci ai cambiamenti che questa pandemia ha inevitabilmente portato con sé. L'e-commerce è in continua evoluzione e come istituzioni abbiamo l'obbligo di accompagnare le nostre realtà imprenditoriali con interventi diretti come questo, facendo leva sulla competitività e sulla qualità dei prodotti lombardi, riconosciuti in tutto il mondo".