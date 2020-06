Giustizia: Corte Conti Lombardia, nel 2019 importo sentenze condanna di oltre 60 mln

04 giugno 2020 a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - L'attività della sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti si è concretizzata per l'anno giudiziario 2019 nello svolgimento di 78 udienze, di cui 27 in udienza pubblica e 51 in udienza camerale, e nella pubblicazione di 150 sentenze nella materia della giurisdizione contabile. L'importo complessivo delle condanne ammonta a oltre 60,1 milioni di euro. E' quanto emerge dalla relazione di Antonio Caruso, presidente della sezione giurisdizionale per la Lombardia della Corte dei Conti, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2020.

La Procura regionale ha depositato otto istanze di sequestro conservativo, per un importo complessivo richiesto di 10,2 milioni di euro, rispetto ai quali risultano confermati importi per un totale di 1.,8 milioni.

Contro i provvedimenti di conferma, revoca o modifica emessi dal giudice designato, è stato proposto un reclamo. Sono state richieste 31 trattazioni con il rito abbreviato per 25 giudizi. Gli atti di citazione depositati dalla Procura regionale nel corso del 2019 sono stati 103, con una giacenza finale, al 31 dicembre 2019, di 67 giudizi pendenti, già calendarizzati, e che verranno discussi nel corso del 2020.