Milano: nascondono in casa 10 chili di cocaina, due arresti

04 giugno 2020 a

a

a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato due uomini di 23 e 46 anni perché trovati in possesso di 10 chili di cocaina. A Corsico, in provincia di Milano, i militari hanno fermato un'auto per un controllo, ma l'autista del mezzo non si è fermato ed è fuggito. I due uomini a bordo poco dopo hanno abbandonato l'autom e sono scappati nei campi, ma sono stati raggiunti e bloccati. Nel corso della perquisizione della loro abitazione a Peschiera Borromeo sono stati trovati all'interno di un mobile 10 chili di cocaina suddivisa in 10 panetti e quasi 230mila euro in contanti, oltre a materiale per il confezionamento della droga. I due uomini sono stati arrestati e portati nel carcere di San Vittore.