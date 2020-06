Milano: sorpresi con documenti falsi, polizia arresta due pluripregiudicati

04 giugno 2020 a

a

a

Milano, 4 giu. (Adnkronos) - A Milano, la polizia ha arrestato due pluripregiudicati, un 41enne cittadino originario del Marocco e un 40enne georgiano, trovati in possesso di documenti falsi. Gli agenti del commissariato Lambrate, giovedì pomeriggio 28 maggio in largo Murani, hanno fermato due persone per un controllo. Un uomo è risultato in regola con i documenti, mentre l'altro ha esibito un passaporto, una carta di identità e una patente di guida tutte di nazionalità belghe.

La conformazione dei documenti ha insospettito gli agenti, che li hanno sottoposti all'analisi dei colleghi della Polizia Scientifica, i quali hanno accertato che si trattava di tutti documenti falsi. Il successivo fotosegnalamento e la rilevazione delle impronte del controllato hanno poi fatto emergere una lunga serie di 'alias' dietro ai quali l'uomo aveva nascosto la sua vera identità: il 41enne è risultato essere un cittadino marocchino pluripregiudicato per reati di spaccio di stupefacenti con diversi anni ancora da scontare.

Martedì 2 giugno, i poliziotti della volante del commissariato Lambrate hanno arrestato il 40enne in piazza Gobetti. Al momento del controllo l'uomo ha esibito documenti attestanti la nazionalità greca, una residenza in Spagna e, come luogo di nascita, la Russia. Anche in questo caso l'analisi documentale ha confermato la falsità della patente e del passaporto; la comparazione delle impronte digitali, inoltre, ha permesso di scoprire la nazionalità georgiana e che, lo scorso ottobre, era stato destinatario di espulsione come misura alternativa alla detenzione. Gli agenti lo hanno dunque arrestato per inosservanza del provvedimento d'espulsione, gli hanno contestato sanzioni amministrative per oltre 5000 euro e sequestrato l'auto sulla quale viaggiava.