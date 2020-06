Coronavirus: Strada (Lce) si dimette da commissione inchiesta Lombardia

05 giugno 2020 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "Preso atto che i lavori della commissione di inchiesta Covid-19 con questa modalità non possono partire, per responsabilità istituzionale, e convinta dell'importanza del lavoro della commissione stessa e del mio ruolo, nello stile civico che rappresento, metto a disposizione il mio ruolo nell'ufficio di presidenza della commissione stessa, sperando che questo gesto sblocchi la situazione di stallo in cui ci troviamo". Lo afferma Elisabetta Strada, consigliere regionale dei Lombardi Civici Europeisti.

“Come ci ha invitato a fare il presidente della Repubblica: lavorare tutti insieme per degli obiettivi comuni e cercare di capire cosa non abbia funzionato; invito quindi le forze di maggioranza e tutti noi dell'opposizione a sedersi intorno ad un tavolo per definire una strategia condivisa, che permetta alla Commissione di lavorare in modo democratico, in serenità, serietà e nella sua completezza per il bene della collettività, per il bene comune e senza diventare un luogo di lotta per una poltrona", continua.

"Una commissione il cui solo scopo è fare luce e accertare quali siano stati gli errori e le eventuali responsabilità che hanno causato oltre 16.000 morti nella sola nostra Regione".