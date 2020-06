Coronavirus: Gallera, 'da 11 maggio segnalati 9mila sintomatici in Lombardia, 9% positivo'

05 giugno 2020 a

a

a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "Il sistema di sorveglianza sul territorio ha finora generato da parte dei medici di medicina generale 9.178 segnalazioni (complessivi al 3 giugno) di cittadini con sintomatologia simil influenzale oppure con una temperatura corporea superiore ai 37,5 gradi rilevata sui luoghi di lavoro. Nella prima settimana (11/17 maggio) le segnalazioni sono state 2.772, nel corso della seconda (dal 18 al 24 maggio) 3.160 e nella terza (25/31 maggio) 2.545". Lo afferma l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. "Tutte queste richieste - prosegue Gallera - sono state prese in carico dalle Ats di riferimento. Nell'80% dei casi e' stato gia' eseguito il tampone e per gli altri, piu' recenti, e' stato prenotato. Gli esiti di tamponi effettuati hanno riscontrato una positivita' del 9%".

L'assessore spiega che "il rafforzamento della rete dei laboratori regionali, fino a una capacita' quotidiana di 22.000 unita', consente la processazione in tempi molto piu' rapidi dei tamponi effettuati ai cittadini indicati da medici di base alle Ats nell'ambito del piano di sorveglianza capillare avviato l'11 maggio scorso. La quota giornaliera dei tamponi effettivamente processati dipende invece dalle segnalazioni provenienti dal territorio e dalle richieste degli ospedali".

Gallera sottolinea che "a queste segnalazioni territoriali si aggiunge la richiesta di processazione dei tamponi effettuati negli ospedali a fronte delle chiamate di emergenza, in calo costante per gli eventi respiratori, oppure per i cittadini in fase di ricovero".