Coronavirus: Codacons presenta esposto in procura Brescia su morte sospetta

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Sul tavolo della procura di Brescia è finito un nuovo caso di decesso sospetto legato al Covid, sul quale ora la magistratura dovrà fare chiarezza. A presentare un esposto è il Codacons, che assiste i familiari di un anziano deceduto lo scorso 23 marzo presso il Poliambulanza della città.

La vicenda "coinvolge il pronto soccorso di Manerbio dove l'uomo, a seguito di febbre alta e altri sintomi di Covid, viene portato in ambulanza il 18 marzo scorso: qui viene visitato e sottoposto ad esami clinici, tra cui il tampone, e nonostante venisse riscontrata una polmonite l'anziano viene dimesso e rimandato a casa, come raccontano i familiari", secondo quanto raccolto dall'associazione. "Le sue condizioni tuttavia peggiorano velocemente, e solo due giorni dopo, il 20 marzo, il paziente viene nuovamente trasportato in ambulanza, stavolta al Poliambulanza di Brescia, dove muore il successivo 23 marzo. Il tampone eseguito nei giorni precedenti, intanto, rivela la positività al coronavirus".

Ora i familiari dell'uomo chiedono giustizia affinché sia accertato, attraverso l'esposto del Codacons, "la correttezza dell'operato del pronto soccorso di Manerbio, che ha dimesso una persona anziana, gravemente malata e con tutti i sintomi di Covid, e se siano state prestate le necessarie cure imposte dalla legge".