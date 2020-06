Coronavirus: Anelli-Beccalossi, 'su Baffi pressioni vergognose per dimissioni'

05 giugno 2020 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "La commissione d'inchiesta sul Covid-19 viene affossata per le gravissimi ingerenze della politica, romana e non solo, che non ha smesso un minuto di esercitare pressioni ai limiti della minaccia sulla presidente eletta Patrizia Baffi. Il Pd ha di fatto rotto con le sue mani il giocattolo che voleva usare a suo piacimento, con il benestare degli alleati Cinque stelle". Lo dichiarano in una nota congiunta il capogruppo della Lega in Consiglio regionale della Lombardia, Roberto Anelli, e la presidente del Gruppo Misto, Viviana Beccalossi.

"Questa vicenda -proseguono- dimostra che alle opposizioni la ricostruzione dei fatti di questi mesi nella massima trasparenza non importava niente. Il Pd, del resto, è il partito che in Emilia vieta di costituire una simile commissione d'inchiesta, mentre in Lombardia la ottiene e poi la abbandona perché interessato solo alla presidenza. A Patrizia Baffi - concludono Anelli e Beccalossi - va la nostra massima solidarietà".