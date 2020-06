Coronavirus: Pizzul (Pd), 'bene Baffi, far ripartire commissione inchiesta Lombardia'

05 giugno 2020 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - “Apprezziamo la decisione della consigliera Baffi di dimettersi dal ruolo di presidente della commissione d'inchiesta. Le avevamo chiesto questo atto di responsabilità e la ringraziamo per averlo compiuto". Lo dichiara il capogruppo del Pd in Regione Lombardia, Fabio Pizzul, dopo l'annuncio delle dimissioni di Patrizia Baffi da presidente della commissione speciale d'inchiesta sull'emergenza Covid in Regione Lombardia.

"Concordiamo con lei che ciò possa contribuire a ristabilire un clima favorevole allo svolgimento di un importante lavoro che dobbiamo fare nell'interesse dei cittadini lombardi. Auspichiamo che la maggioranza, a partire dalla Lega, intenda porre le condizioni per rimettere la commissione in grado di partire su nuove basi. Se così sarà, noi non ci tireremo indietro e ripresenteremo i nostri componenti al presidente del Consiglio regionale, perché li reintegri", aggiunge.