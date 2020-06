Pavia: trasforma casa in laboratorio spaccio di droga, arrestato

05 giugno 2020 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - Personale della squadra Mobile di Pavia ha arrestato ieri un 43enne per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Dopo mirate segnalazioni, gli agenti hanno organizzato alcuni appostamenti nei pressi dell'abitazione dell'uomo a Torre D'arese, verificando un anomalo via vai di persone e auto. Ieri poi è scattato il blitz: dopo aver fermato una macchina con a bordo due clienti, che poco prima avevano acquistato cocaina, i poliziotti sono entrati in casa dell'uomo per effettuare una perquisizione, scoprendo un vero e proprio laboratorio di spaccio.

All'interno del garage aveva predisposto un piccolo banchetto con un apparecchio elettrico e materiale in cellophane utilizzati per il confezionamento dello stupefacente. Sono stati rinvenuti circa 100 grammi di marijuana e diverse dosi di cocaina già confezionate e pronte per essere vendute, un bilancino di precisione e banconote di vario taglio per un totale di circa 6.000 euro.

Il 43enne è stato, quindi, tratto in arresto in flagranza di reato. Nella mattina di oggi è stato convalidato il provvedimento di arresto e l'uomo, incensurato, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.