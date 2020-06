Coronavirus: Comazzi (Fi), 'linciaggio politico su Baffi in commissione inchiesta Lombardia'

05 giugno 2020 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "Dopo una gogna politica e mediatica da teatro dell'assurdo, Patrizia Baffi ha rassegnato le dimissioni da presidente della commissione regionale d'inchiesta sul coronavirus. Dispiace che una donna preparata e competente abbia dovuto rinunciare, a causa di innumerevoli pressioni, a un ruolo ottenuto in maniera pienamente regolare, essendo stata votata dalla maggioranza degli aventi diritto”. Lo afferma Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale della Lombardia.

“Con questo linciaggio - prosegue - gli esponenti del Pd e del M5S hanno dato origine a una vera e propria stortura, sovvertendo l'esito di una votazione democratica. Rispettiamo, in ogni caso, la decisione della consigliera Baffi, consapevoli del fatto che essendo lei residente a Codogno avrebbe condotto i lavori della commissione con grande serietà e rigore. Spiace che Pd e 5Stelle non vogliano far partire i lavori della commissione, probabilmente per coprire le grandi falle del governo nella gestione dell'emergenza".