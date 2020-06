Fase 3: assessore Magoni, 'con nuove riaperture turismo Lombardia riparte'

05 giugno 2020 a

a

a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "Il turismo lombardo riparte. E lo fa in sicurezza. Stiamo parlando di un settore vitale per l'economia regionale, con oltre 56.000 pubblici esercizi, quasi 3.000 alberghi, piu' di 2.000 agenzie di viaggio e oltre 7.000 strutture ricettive non alberghiere, alle quali si aggiungono le numerose soluzioni abitative per soggiorni turistici brevi". Lo afferma Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, sulla nuova ordinanza regionale che autorizza da domani la riapertura di impianti di risalita, terme e centri benessere.

"In questo le montagne in particolare avranno un ruolo fondamentale: sono luoghi di bellezza e di salute che rispondono perfettamente alla necessita' di distanziamento sociale. In tal senso, il 'turismo active' permette di godere appieno dell'ambiente, come una vera palestra naturale, a cielo aperto, da vivere a 360 gradi", spiega.

"Anche grazie a queste aperture consentiremo alle località di montagna e al comparto turistico collegato, tra i settori economicamente più colpiti a causa del Covid-19, di riprendere a pieno l'attivita'. Finalmente da oggi e in vista del fine settimana, quindi, anche questi comparti molto importanti, che hanno vissuto momenti molto difficili, avranno la possibilità, un po' alla volta, di tornare a fare registrare numeri importanti", sottolinea Mssimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna e Piccoli comuni.