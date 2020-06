Fase 3: assessore Magoni, 'con nuove riaperture turismo Lombardia riparte' (2)

05 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Martina Cambiaghi, assessore regionale a Sport e Giovani, afferma che "ogni settimana compiamo dei passi in avanti per tornare sempre di piu' alla normalità. Dopo l'apertura di palestre e piscine, ora e' la volta delle funivie e dei centri benessere Sono state settimane molto difficili, nelle quali l'ascolto e l'attenzione agli operatori dei diversi settori sportivi e della montagna, non e' mai mancata. Lavoriamo costante mente e con grande attenzione ora per garantire in sicurezza il graduale ritorno alla normalità".

Per Antonio Rossi, sottosegretario regionale alla Presidenza con delega ai Grandi eventi sportivi, si tratta di "aperture molto importanti per l'economia di molte aree lombarde. Per questo abbiamo anticipato la decisione del governo per riaprirle. E' il semaforo verde che tanti amanti del trekking, della mountain-bike, della corsa, del wellness aspettavano per tornare ad animare le nostre splendide localita' turistiche".

Le terme, gli impianti a fune operativi e i centri benessere "aiuteranno la ripresa del turismo. Sono numerose le aree di fascino della Lombardia pronte a ripartire e a dare un forte impulso all'economia locale e regionale. Il tutto, naturalmente, nell'ambito di ferrei protocolli anti Covid", conclude.