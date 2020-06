Milano: nasconde in casa 2,5 chili di hashish, arrestato

05 giugno 2020 a

a

a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - La polizia ha arrestato a Milano un uomo di 28 anni per detenzione e spaccio di droga. Gli agenti hanno cercato di fermare il 28enne per un controllo in viale Lucania, in zona Corvetto, mentre era a bordo di un monopattino elettrico. L'uomo però è fuggito ed è stato bloccato in via Scheiwiller. Nel corso di una perquisizione il 28enne è stato trovato in possesso di due grammi di hashish, mentre nella sua abitazione sono stati trovati 2,5 chili di hashish, 2,5 grammi di cocaina, 4,5 grammi di Mdma, oltre 11mila euro in contanti, un bilancino ed un foglio manoscritto con i conteggi di denaro, date e i quantitativi della sostanza stupefacente. L'uomo è stato arrestato.