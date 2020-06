Fase 3: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), 'urgente investire su infrastrutture'

05 giugno 2020 a

Milano, 5 giu. (Adnkronos) - "La necessità e l'urgenza di investire sulle infrastrutture che il territorio chiede da tempo e in particolare la Cremona-Mantova, il raddoppio della Paullese e i collegamenti ferroviari, il mantenimento e il potenziamento delle fiere territoriali, il sostegno all'innovazione tecnologica, la messa in circolo immediata di liquidità per favorire gli investimenti, sono alcuni dei temi principali emersi". Lo ha sottolineato il presidente del Consiglio regionale della Lombardia Alessandro Fermi al termine dell'appuntamento cremonese di #RipartiLombardia, un tour istituzionale attraverso le realtà provinciali lombarde per finalizzare il più possibile gli interventi legislativi e di indirizzo che dovranno caratterizzare la ripresa e la ripartenza lombarda.

"La provincia di Cremona si è rivelata un territorio unito e coeso, grazie anche all'importante lavoro di coordinamento della Camera di Commercio locale. Ho raccolto però l'appello e la richiesta di maggiore attenzione da parte delle istituzioni regionali e me ne farò sicuramente carico: Cremona -continua- chiede di non essere considerata semplicemente una città della Bassa, ma un centro e un territorio di eccellenza in molti settori economici e produttivi quale effettivamente in questi anni sta sempre più diventando e confermandosi".

Fermi ha sottolineato che "è stato un incontro estremamente positivo, che ha visto una partecipazione e una adesione significativa del territorio con tanti contributi e spunti di grande interesse di cui terremo conto, con l'obiettivo di sviluppare una collaborazione sempre maggiore tra istituzioni, imprese e parti sociali. Imprese e categorie produttive ci chiedono anche bandi più snelli, maggiore semplificazione amministrativa e tempi di pagamento certi, tutti temi sui quali siamo da tempo impegnati e su cui oggi dobbiamo lavorare ancora di più. Con questa iniziativa vogliamo cogliere in tempo reale le richieste e le esigenze dei territori: oggi a Cremona abbiamo voluto dare, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, un segnale e un messaggio forte di ripartenza insieme".