Trasporti: Trenord, stop a bici a bordo treni, troppe pregiudicano sicurezza (2)

(Adnkronos) - La mancanza di rispetto delle regole, non più di 5 biciclette a carrozza nel periodo pre-Covid, "non può essere più contrastata dal solo personale ferroviario. Il fenomeno è in espansione e non può essere scaricato sull'ultimo segmento di mobilità che collega la periferia al centro". Trenord h"a sempre favorito il trasporto biciclette sui treni per accrescere la mobilità dolce, anche con offerte commerciali dedicate. Intende continuare a farlo, a condizione che sia garantita la sicurezza dei passeggeri e rispettato il distanziamento. Nei prossimi giorni saranno comunicati i treni su cui sarà possibile portare biciclette a bordo".