Maltempo: a Milano allerta per fiumi Seveso e Lambro

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia, visto il perdurare di un clima instabile, ha emesso un avviso di criticità moderata per rischio idraulico a causa dei possibili temporali che potrebbero abbattersi su Milano, in particolare a partire dalla mezzanotte di oggi. L'allerta resta aperta anche per la giornata di domani. Il Comune di Milano attiverà il Centro operativo comunale per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar e saranno allertate le squadre di polizia locale, Protezione civile e Mm servizi idrici per graduare l'attivazione del piano di emergenza.