Coronavirus: Fontana, 'fondamentale collaborazione fra istituzioni e volontariato'

08 giugno 2020 a

a

a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - "Le difficoltà che sono nate con il Covid e le difficoltà che si teme possano essere ancora maggiori in futuro devono indurre le tante associazioni che operano sul nostro territorio a stringere ancora più i bulloni e a essere pronti a dare risposte ai nostri cittadini. La collaborazioni fra istituzioni e volontariato è ancora più fondamentale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al termine della visita di oggi alla sede e al magazzino dell'Associazione Banco Alimentare della Lombardia 'Danilo Fossati' onlus di Muggiò, in provincia di Monza e Brianza.

"L'Associazione Banco Alimentare della Lombardia è un ente che svolge un compito di capitale importanza nel contrasto allo spreco e alla povertà alimentare. Regione Lombardia sarà sempre al suo fianco per riuscire ad aiutare quante più persone possibili. In questi mesi difficili è emersa con evidenza l'importanza di questa realtà con un incremento delle richieste di sostegno aumentate del 40%. Per questo ringraziamo il presidente Dario Boggio Marzet, il direttore Marco Magnelli e tutti i volontari impegnati in un prezioso ed efficace lavoro".