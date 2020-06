Maltempo: in Lombardia allerta rossa a Bergamo, Como, Lecco e Varese

08 giugno 2020 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - Allerta rossa per rischio idrogeologico nelle zone di Bergamo, Como, Lecco e Varese. Lo comunica la sala operativa della Protezione civile della Regione Lombardia, la cui attivita' e' coordinata dall'assessore Pietro Foroni. L'area depressionaria in discesa sul Sud della Francia favorisce intense precipitazioni a carattere temporalesco. In particolare, tra tardo pomeriggio e serata i settori lombardi occidentali di pianura, fascia pedemontana e Prealpi saranno interessati da forti precipitazioni e temporali, con forti piogge.

Secondo gli attuali scenari di previsione, l'intensificazione delle precipitazioni prevista nuovamente nel pomeriggio e nella sera di oggi portera' anche ad un possibile incremento dei livelli dei corsi d'acqua del reticolo idraulico prealpino e della pianura lombarda.

In particolare sara' nuovamente possibile il superamento almeno della soglia 2 di allertamento sui corsi d'acqua del reticolo milanese (Olona, Seveso e Lambro), Brembo e Serio (reticolo montano) nel pomeriggio/sera di oggi e prosecuzione nella notte tra oggi e domani.