Pavia: nasconde in casa marijuana e cocaina, arrestato

08 giugno 2020 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - I carabinieri hanno arrestato a Pavia un uomo di 52 anni, pregiudicato e agli arresti domiciliari, ritenuto responsabile di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illecita di munizionamento. Il 52enne è stato controllato dai militari nella propria abitazione ed è stato trovato in possesso di 2,6 grammi di marijuana, 17 grammi cocaina, 850 euro in contanti e 120 cartucce calibro 22. L'uomo è stato portato nella propria abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.