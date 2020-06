Fase 3: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), ‘semplificazione e liquidità per imprese'

08 giugno 2020 a

Milano, 8 giu. (Adnkronos) - “Un incontro estremamente positivo, che ha visto una partecipazione e una adesione significativa con tanti contributi e spunti di cui terremo sicuramente conto. In particolare voglio sottolineare l'allarme sociale che è stato lanciato e condiviso da tutti, con un invito pressante a non dimenticarci delle situazioni di fragilità: questo sarà l'anno della sopravvivenza non solo per le imprese ma anche per le famiglie e grande dovrà essere l'attenzione per le fasce deboli delle nostre comunità. Le categorie produttive ci chiedono bandi più snelli, maggiore semplificazione amministrativa, tempi di pagamento certi e accesso immediato alla liquidità. Insieme all'esigenza di coordinare e facilitare meglio l'accesso alle risorse disponibili senza creare sovrapposizioni e ulteriori complicazioni”. Lo ha detto il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi, al termine dell'appuntamento milanese di #Ripartilombardia, un tour istituzionale attraverso le realtà provinciali lombarde.

“Con questa iniziativa vogliamo cogliere in tempo reale le richieste dei territori e vogliamo dare anche, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza, un segnale e un messaggio forte di ripartenza insieme che si deve accompagnare a risposte concrete e tempestive", ha spiegato.

L'iniziativa, promossa dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, è stata ospitata a Palazzo Pirelli dove Fermi e i componenti dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, insieme ai consiglieri regionali del territorio, hanno incontrato i rappresentanti delle categorie economiche e produttive milanesi, lodigiane e monzesi, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, Lodi e Monza Brianza.