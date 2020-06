Fase 3: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), ‘semplificazione e liquidità per imprese' (3)

08 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Tra gli interventi iniziali quello del presidente della Camera di Commercio e di Confcommercio, Carlo Sangalli. “Mi auguro che gli Stati Generali siano l'avvio di un lavoro che consenta un confronto costante e strutturato sulle scelte, sulle regole e sulle politiche che occorrono per il futuro del nostro Paese – ha evidenziato Sangalli. La ripartenza per le imprese è molto difficile e complessa e proprio per questo ci deve essere un'accelerazione e un potenziamento degli interventi previsti dal Decreto Rilancio i cui provvedimenti sono ancora purtroppo solo annunciati. Bisogna guardare avanti e giocare la partita tutti insieme. E' una partita difficilissima, ma quando è così il gol della crescita lo potremo fare solo se giocheremo tutti insieme".