Fase 3: Fermi (Consiglio Regione Lombardia), ‘semplificazione e liquidità per imprese' (2)

(Adnkronos) - “Filo conduttore di tutti gli incontri è stata la richiesta di semplificare e sburocratizzare in tempi rapidi per togliere zavorra alla nostra economia –ha detto la vicepresidente del Consiglio regionale, Francesca Brianza-. In particolare temi come la necessità di maggiori infrastrutture e il sostegno al turismo sono emersi in modo trasversale in tutti i territori provinciali, insieme all'esigenza che le istituzioni sappiano fare sistema in modo più puntuale e integrato evitando inutili sovrapposizioni e coordinando meglio i rispettivi interventi”.

“Per favorire la ripartenza e il rilancio del sistema regionale sarà fondamentale il lavoro di squadra –ha aggiunto Carlo Borghetti- e soprattutto dobbiamo essere consapevoli dell'importanza di intervenire in modo strutturale, cogliendo e valorizzando anche alcune opportunità che si sono manifestate durante l'emergenza come il ricorso allo smart working, che in talune situazioni, se ben utilizzato e indirizzato, può rivelarsi una risorsa utile. In una sola parola, ci viene chiesta “velocità”: soprattutto nell'erogazione dei fondi e delle misure di sostegno annunciate”.