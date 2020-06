Lecco: tenta di incendiare porte municipio a Brivio, denunciato

09 giugno 2020 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - I carabinieri hanno individuato e denunciato l'uomo che la scorsa notte ha tentato di dare fuoco alle porte di ingresso del municipio di Brivio, comune in provincia di Lecco. L'uomo, un 65enne del posto, è stato riconosciuto dalle immagini di una telecamera puntata sull'ingresso dell'edificio. La scorsa notte l'uomo ha versato del liquido infiammabile sulle porte e ha tentato di bruciarle, riuscendo però ad appiccare un focolaio di dimensioni modeste. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le motivazioni del gesto che, spiegano i carabinieri, per ora sembra dovuto alle condizioni di alterazione in cui si trovava il 65enne.