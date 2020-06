Milano: polizia sorprende latitante alla stazione di Cadorna, arrestato

09 giugno 2020 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Un uomo di 50 anni, cittadino italiano destinatario di un ordine di carcerazione, è stato arrestato dalla polizia ferroviaria di Milano. L'uomo sceso alla stazione di Milano Cadorna da un treno proveniente da Como, alla vista della pattuglia della Polfer, ha cercato di evitare di essere controllato. Gli agenti lo hanno però fermato e nel corso degli approfondimenti è emerso che l'uomo era ricercato a seguito di un provvedimento di cattura emesso dalla Procura di Bologna per una serie di reati, tra cui rapina, truffa, maltrattamenti contro familiari, falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico e guida in stato di ebbrezza, per i quali dovrà scontare la pena complessiva della reclusione di circa 6 anni. L'arrestato è stato portato nel carcere di Opera.