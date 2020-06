Coronavirus: Codacons esposto a Corte Conti e Anac su caso camici in Lombardia

09 giugno 2020 a

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - "Dopo la procura di Milano, che ha aperto un fascicolo sulla vicenda della fornitura di camici alla Regione Lombardia da parte della Dama spa - società di cui la moglie del governatore lombardo Attilio Fontana detiene una quota e che sarebbe gestita dal cognato - anche la Corte dei Conti e l'Autorità Anticorruzione dovranno aprire una indagine sul caso". Il Codacons ha presentato oggi un esposto alla magistratura contabile della Lombardia e all'Anac, in cui si chiede di fare luce sulla vicenda considerati i possibili danni erariali e la possibile violazione delle disposizioni in materia di appalti pubblici.

L'articolo 42 del Codice dei contratti pubblici prevede che "le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici", scrive il Codacons nell'esposto.