Riciclaggio: Pivetti indagata insieme ad altre cinque persone

Milano, 9 giu. (Adnkronos) - Irene Pivetti, ex presidente della Camera, è indagata per riciclaggio - insieme ad altre cinque persone - nell'inchiesta milanese, coordinata dal pm Giovanni Tarzia, che ha portato stamane la Guardia di finanza a perquisire la sua abitazione a Milano e due società. In particolare l'indagine, diversa da quella che vede la Pivetti coinvolta per il caso mascherine, riguarderebbe alcune operazioni che sarebbero state realizzate attraverso le due società perquisite, una riconducibile alla Pivetti e un'altra invece non legata a lei. Al centro dell'inchiesta sembra esserci un'attività di import-export con la Cina.