Tyto Care e SWICA collaborano per migliorare l'offerta di telesalute, realizzando la più grande implementazione di TytoHome in Europa

10 giugno 2020 a

a

a

NEW YORK, 10 giugno 2020 - TytoHome di Tyto Care fornisce un'offerta di assistenza remota migliorata per i pazienti SWICA, ottimizzando il flusso di lavoro per i fornitori di servizi sanitari e riducendo al minimo i costi per i contribuenti

Tyto Care, azienda creatrice del primo dispositivo modulare all-in-one del settore sanitario globale e della piattaforma di telesalute per esami medici remoti on-demand, e SWICA, una delle principali compagnie di assicurazione sanitaria svizzere, hanno annunciato oggi il loro progetto di partnership per integrare la soluzione TytoHome di Tyto Care nell'offerta esistente della società di telemedicina SWICA, santé24. Un progetto pilota di successo che ha visto il coinvolgimento di 200 dipendenti SWICA nel 2019 ha dimostrato che questa soluzione combinata ottimizza i flussi di lavoro dei fornitori di servizi sanitari e riduce i costi. Con oltre 2.000 dispositivi distribuiti a pazienti nelle loro case e oltre 1.000 visite condotte finora, la partnership segna la più ampia implementazione di TytoHome in Europa ad oggi.

TytoHome sta integrando l'offerta di telemedicina basata su telefono di santé24 consentendo ai pazienti in possesso di un dispositivo TytoHome di eseguire autoesami guidati e completi in qualsiasi momento e luogo. I dati dell'esame vengono poi comunicati in modo sicuro a un medico tramite la piattaforma Tyto per la valutazione e il trattamento. Se necessario, un medico si metterà in contatto con il paziente telefonicamente o eseguirà una visita video dal vivo per ulteriori approfondimenti in modo da fornire diagnosi e trattamento.

Massimizzando la tecnologia basata su AI di Tyto Care, questo flusso di lavoro aumenta la produttività dei medici e la praticità per i pazienti riducendo le visite di persona, consentendo ai pazienti di ricevere cure di alta qualità da casa. La soluzione integrata consente inoltre ai medici di trattare un maggior numero di pazienti e patologie da remoto senza aumentare il tempo dedicato a ciascun paziente e riduce significativamente i costi per i contribuenti, senza compromessi sulla qualità della cura. Ad oggi, l'88% degli utenti SWICA ha segnalato soddisfazione o elevata soddisfazione per la soluzione di telesalute TytoHome.

"TytoHome è un'innovazione unica per il nostro team di medici", ha dichiarato il Dott. Silke Schmitt Oggier, Responsabile sanitario di santé24. "Le informazioni raccolte dal dispositivo consentono ai medici di controllare, curare e diagnosticare un maggior numero di pazienti e patologie senza che il paziente entri in clinica, consentendo loro di rimanere a casa ed evitare l'esposizione a elementi patogeni, aspetto che si è dimostrato particolarmente importante durante la crisi del COVID-19. In particolare per le famiglie con bambini, TytoHome offre una soluzione comoda, che consente ai genitori di effettuare esami nel familiare ambiente domestico. Ciò risparmia sia ai genitori che ai bambini lo stress non necessario della visita presso uno studio medico, facilitando anche la diagnosi."

Il dispositivo di esame manuale TytoHome consente esami completi di qualità - pari a quelli di una clinica - di polmoni, pelle, orecchie e gola e misura la temperatura corporea e la frequenza cardiaca. La soluzione consente agli utenti di connettersi con un provider per la diagnosi remota di condizioni acute 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, indipendentemente dalla loro posizione. Tyto Care ha stretto una partnership con oltre 100 organizzazioni sanitarie negli Stati Uniti, in Europa, in Asia e in Israele per migliorare le cure primarie e croniche e per contribuire agli sforzi per contrastare il COVID-19 in tutto il mondo.

"Siamo entusiasti che SWICA sia la prima compagnia di assicurazione sanitaria in Europa a trarre vantaggio dalla nostra soluzione completa. SWICA condivide la nostra visione di offrire un'assistenza remota accessibile e di qualità a famiglie, anziani, persone affette da malattie croniche, persone che vivono in aree remote e altro, approccio che si sta rivelando essenziale durante la pandemia da COVID-19" ha dichiarato Dedi Gilad, CEO e co-fondatore di Tyto Care. "Con TytoHome, il flusso di lavoro SWICA alimenta un ecosistema sanitario produttivo per pazienti, medici e assicuratori, risparmiando tempo al personale sanitario e riducendo i costi per ciascun incontro con il paziente. È un momento fondamentale per essere al centro delle soluzioni di telesalute e siamo impazienti di attivare nuove partnership in Europa e nel mondo."

Informazioni su Tyto Care

Tyto Care sta trasformando l'assistenza di base mettendo la salute nelle mani dei consumatori. L'azienda collega in modo semplice e diretto pazienti e medici per fornire le migliori soluzioni virtuali di valutazione e diagnosi in ambiente domestico.

Le soluzioni di Tyto Care sono pensate per consentire un esame medico completo da qualsiasi luogo e includono un dispositivo palmare all-in-one per esaminare cuore, polmoni, pelle, orecchie, gola, addome e rilevare la temperatura corporea; una piattaforma di telesalute completa per condividere i dati degli esami, svolgere accertamenti video dal vivo e programmare le visite; un archivio di dati basato su cloud dotato di strumenti analitici; tecnologia integrata e algoritmi di apprendimento automatico per garantire precisione e facilità di utilizzo da parte dei pazienti che utilizzano il dispositivo a casa. La piattaforma consente inoltre una semplice integrazione con i sistemi di cartelle cliniche elettroniche, gli strumenti di esame di terze parti e altre piattaforme di telesalute. Per guardare un video dimostrativo, fare clic qui.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito web www.tytocare.com.

Contatto per la stampa Tyto Care: Allison GreyHeadline Media [email protected]+1-323-283-8176