Infortuni: operaio ferito al collo nel Mantovano, è grave

10 giugno 2020

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Infortunio sul lavoro in un impianto in via Emilia Romagna a Curtatone, comune in provincia di Mantova. L'allarme al 118 è scattato pochi minuti prima delle 10, rende noto l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Dalle prime informazioni il lavorato di 46 anni ha riportato una "ferita al collo" ed è stato trasportato in gravi condizioni (codice rosso) all'ospedale di Mantova. Sull'incidente indagano i carabinieri.