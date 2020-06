Bergamo: scontro fra auto, due feriti, uno grave incastrato tra le lamiere

10 giugno 2020 a

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Incidente stradale in via Rivoltana a Caravaggio, comune in provincia di Bergamo. L'impatto, avvenuto poco dopo le 8, ha coinvolto due auto che si sono scontrate lateralmente. Due i feriti, come riferisce l'Areu, l'azienda regionale emergenza urgenza. Una prima persona, le cui generalità non sono note, è rimasta incastrata tra le lamiere dell'auto riportando un "trauma cranico e un grave trauma addome". Trasferito in elisoccorso all'ospedale di Brescia è in coma. Il secondo ferito è un ragazzo di 20 anni che ha riportato un trauma alla spalla ed è stato trasportato in codice giallo all'ospedale San Raffaele. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.