Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "In riferimento ad un presunto sondaggio sul candidato sindaco a Roma di cui scrive oggi il quotidiano 'La Repubblica', contrariamente a quanto riportato nel testo, si precisa che il Pd non ha mai commissionato alcun sondaggio sull'argomento. Bastava una semplice telefonata per verificarlo". Lo sottolinea una nota dell'Ufficio stampa.