Milano: chiuse indagini su maltrattamenti in Rsa, otto verso processo

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - I carabinieri hanno notificato un avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso dalla Procura di Milano nei confronti di otto persone, due imprenditori, una dipendente amministrativa, quattro medici e un'infermiera, indagati a vario titolo per maltrattamenti nei confronti degli ospiti di una Rsa di Rodano, in provincia di Milano. Le indagini sono partite dalla denuncia sporta nel novembre 2018 da due operatrici sociosanitarie della Rsa per episodi di mobbing ai loro danni da parte dell'infermiera con qualifica di caposala. Nella denuncia le due operatrici avevano manifestato dei sospetti per la recente morte di sei ospiti della struttura, deceduti a seguito di carenza di cure da parte del personale sanitario.

Le indagini, condotte anche con l'installazione di telecamere e intercettazioni ambientali all'interno della residenza, hanno permesso di accertare le responsabilità della direzione del gruppo nell'aver accettato dal luglio 2018, data di apertura della residenza, un numero elevato di pazienti in gravi condizioni di salute che avrebbero richiesto assistenze e cure intensive, nonostante l'inadeguatezza delle risorse e delle capacità professionali del personale della Rsa. Carenza evidenziata in particolare negli orari notturni, con la presenza in numerose occasioni di due soli operatori sanitari.