Milano: chiuse indagini su maltrattamenti in Rsa, otto verso processo (2)

10 giugno 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nel corso delle indagini, durate fino al febbraio 2019, sono stati contestati a vario titolo agli indagati episodi di maltrattamenti ai danni di 22 degenti, ad esempio omesse terapie e cure mediche, come carenza di idratazione o alimentazione, e indifferenza verso i bisogni degli ospiti. Le indagini hanno portato la direzione della società a cambiare a inizio 2019 i responsabili della Rsa di Rodano, adottando una nuova politica di assunzione e trattamento dei pazienti. Inoltre nei confronti della direttrice sanitaria pro tempore e della caposala è stato contestato il reato di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici per aver falsificato in occasioni diverse i diari clinici di due degenti deceduti nella struttura.