Fase 3: incontro fra Regione Lombardia e rappresentanti 52 Paesi

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Un confronto fra Regione Lombardia e i rappresentanti di 52 Paesi per confrontarsi sulla fase 3 dopo l'emergenza sanitari. Lo scambio di idee e di proposte e' avvenuto oggi a Palazzo Lombardia dove Alan Rizzi, sottosegretario alla Presidenza per i Rapporti con le delegazioni internazionali, insieme al vicepresidente Fabrizio Sala, all'assessore Alessandro Mattinzoli e al sottosegretario Antonio Rossi, si e' rapportato con il corpo consolare di Milano e della Lombardia. Tante le 'sollecitazioni' espresse dai vari consolati: dalla richiesta di individuare i migliori settori industriali in cui investire oggi, ai requisiti per l'accesso ai contributi da parte delle imprese nazionali e internazionali, sino alla questione dei permessi per la circolazione di investitori e forniture nel corso della 'Fase 3'.

"I rapporti tra il corpo consolare e Regione Lombardia nel corso dei tre mesi dell'emergenza sanitaria - ha spiegato il Rizzi - sono stati costanti e quello di oggi e' stato il quarto di una serie di incontri avviati per collaborare al contrasto agli effetti del virus. Abbiamo voluto incontrare i rappresentanti della comunita' internazionale per parlare delle azioni strategiche che la Regione sta promuovendo in questa Fase 3 per il rilancio economico e per mettere a conoscenza il corpo consolare delle iniziative promosse e favorire cosi' una condivisione fattiva con tutti i Paesi presenti".

Sala ha sottolineato che "ci siamo abituati a convivere col Covid-19 e speriamo di sconfiggerlo presto completamente, ma intanto siamo tornati ad investire sulla rete internazionale presente a Milano di cui oggi ospitiamo i delegati e con cui non abbiamo mai interrotto il dialogo. La Lombardia ha una grande capacita' che e' la flessibilita' e percio', anche in questa occasione, continuera' a perseguire gli stessi obiettivi nell'ambito dell'internazionalizzazione, ma lo fara'attraverso strumenti diversi, compatibili con la situazione di emergenza che ancora stiamo vivendo. A questo proposito stiamo lavorando alla rivisitazione di misure e a progetti del tutto innovativi e a supporto della nuova economia post Covid, come quello delle 'Fiere virtuali', che costituira' un volano importante".