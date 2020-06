Fase 3: incontro fra Regione Lombardia e rappresentanti 52 Paesi (2)

10 giugno 2020 a

(Adnkronos) - "L'incontro e' stato fondamentale anche per raccogliere richieste, sollecitazioni e priorita'. Per Regione Lombardia - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo economico Alessandro Mattinzoli - e' importante incrementare il dialogo con le rappresentanze estere soprattutto in questa fase di riavvio sia per far capire agli investitori internazionali che la Lombardia e' sicura, sia per capire da loro quali siano le principali difficolta' che incontrano al fine di favorire un contesto sempre piu' favorevole e semplificato. Alcuni temi erano gia' in via di definizione prima del Covid. Il Covid ha accelerato cambiamenti culturali e produttivi e posto l'attenzione su nuove leve, per questo siamo al lavoro per adattare le nostre strategie in un percorso comune".

Condivisione delle linee guida e delle principali strategie di rilancio messe in campo, di concerto con il sistema camerale, ma anche coinvolgimento e compartecipazione da parte del corpo consolare nel percorso verso le Olimpiadi 2026 che, come perExpo 2015, vedranno la Lombardia di nuovo al centro dell'attenzione globale.

"Vorrei che questo fosse solo un primo appuntamento. E' importante e strategico, infatti, continuare a promuovere alcuni progetti dell'evento olimpico, passo dopo passo, insieme a tutti i Paesi della comunita' internazionale -ha sottolineato il sottosegretario ai Grandi Eventi Antonio ossi - Io penso al corpo consolare come ad un partner importante della manifestazione, non solo nei tre mesi in cui prendera' forma, ma anche e soprattutto nelle fasi della sua progettazione. Ben vengano, dunque, questi momenti di confronto che ci consentono di comprendere quello che gli altri Paesi pensano della Lombardia e si aspettano dalla nostra regione".