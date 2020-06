Coronavirus: nel primo trimestre produzione imprese Lombardia -10,1%

11 giugno 2020 a

Milano, 11 giu. (Adnkronos) - Nel primo trimestre dell'anno il settore manifatturiero della Lombardia ha registrato una contrazione della produzione industriale del 10,1% rispetto ai primi tre mesi del 2019. Netto calo della produzione anche per le aziende artigiane manifatturiere, che fra gennaio e marzo hanno registrato un crollo del 12,9%. E l'indice della produzione industriale, secondo l'indagine congiunturale Industria e artigianato manifatturieri in Lombardia nel primo trimestre 2020, è arretrato ai livelli del 2010, azzerando il periodo di moderata crescita degli ultimi sette anni.

Fra i diversi settori industriali Alimentari (-1,4%) e Chimica (-1,7%) registrano perdite contenute e risultano meno interessati dal lockdown, perché più del 90% delle unità locali sono rimaste aperte per decreto. Segue Carta-Stampa (-6,8%) e Gomma-Plastica (-7,5%), con circa un terzo delle unità locali potenzialmente operative nella fase di lockdown, in particolare le imprese produttrici di imballaggi. L'impatto dell'emergenza sanitaria è stato invece pesante per i settori del comparto moda, per i quali al lockdown si somma il calo della domanda: Pelli-Calzature (-23%), Abbigliamento (-19%) e Tessile (-13,4%). Forti contrazioni dei livelli produttivi anche per Legno e Mobilio (-18,8%), Siderurgia (-15,8%), Minerali non metalliferi (-15,1%), Mezzi di trasporto (-13,5%) e Meccanica (-10,5%).

Il fatturato a prezzi correnti per l'industria arretra dell'8,2%, tornando ai livelli del 2017. Per le imprese artigiane il fatturato segna un calo del 13%. Gli ordinativi subiscono una più forte contrazione per il mercato interno (-9,5% per l'industria e -13,7% per l'artigianato). Sul versante estero la contrazione degli ordini è contenuta intorno al 5% per entrambi i comparti. La quota del fatturato estero sul totale rimane ai massimi per l'industria (40%) ed è ancora poco rilevante per le imprese artigiane (7,8%).