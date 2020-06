Coronavirus: nel primo trimestre produzione imprese Lombardia -10,1% (2)

11 giugno 2020 a

(Adnkronos) - Nell'industria l'occupazione presenta un saldo leggermente positivo (0,1%), un dato però comune a inizio anno, quando si concentra l'avvio dei nuovi contratti, ma inferiore a quanto registrato negli anni precedenti. Nell'indagine curata da Unioncamere Lombardia, Confindustria Lombardia e Regione Lombardia, si sottolinea un irrigidimento generale del mercato del lavoro con tassi di ingresso (1,9%) e di uscita (1,8%) molto vicini tra loro ed entrambi in contrazione.

Per effetto dell'emergenza sanitaria il ricorso alla cassa integrazione guadagni aumenta considerevolmente: la quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione balza al 55,9% e la quota sul monte ore al 4,1%.Nell'artigianato il saldo occupazionale è leggermente negativo (-0,1%), anche in questo caso con tassi d'ingresso (1,8%) e uscita (1,9%) in calo rispetto ai trimestri precedenti. In forte incremento il ricorso alla cig con la quota di aziende che dichiara di aver utilizzato ore di cassa integrazione che sale al 57,8%, mentre la quota sul monte ore è del 6,2%.

"Le aspettative degli imprenditori per il secondo trimestre sono ancora improntate al pessimismo, per la chiusura che ha riguardato tutto aprile", ha spiegato il presidente di Unioncamere Lombardia, Gian Domenico Auricchio. "La ripresa delle attività a partire da maggio rimanda le prospettive di recupero a giugno, compromettendo così gran parte del primo semestre, anche a causa delle numerose scorte accumulate".