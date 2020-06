Fase 3: Calderoli, 'da Villa Pamphili arriverà il solito più tasse per tutti'

12 giugno 2020 a

a

a

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "'Non abbiamo in programma una specifica tassa sulla ricchezza'. Parola del ministro Gualtieri. Il che significa che è meglio preparare le mutande di ferro perché è in arrivo una stangata per tutti, perché dal sibillino messaggio del ministro dell'Economia si capisce che non solo ci sarà la patrimoniale, e ci sarà, ma ci saranno anche più tasse per tutti come da consuetudine per i governi di sinistra, consuetudine a cui gli scodinzolanti Cinquestelle si sono subito adeguati". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"E questo -aggiunge- sarebbe il grande piano di rilancio dell'economia? Il conclave di dieci giorni di Villa Pamphili partorisce il solito più tasse per tutti? Ogni mio commento a riguardo sarebbe da querela per cui evito di farlo".