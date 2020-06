Usa: cinema a Parigi cancella proiezione 'Via col vento' su richiesta Warner Bros

12 giugno 2020 a

Parigi, 12 giu. (Adnkronos) - E' sempre bufera intorno a 'Via col vento', il film del 1939 diretto da Victor Fleming e che vinse 8 oscar nel 1940. Il Grand Rex, il cinema più grande di Parigi, ha cancellato la proiezione del film che era prevista per il 22 giugno prossimo in occasione della riapertura. Il cinema aveva programmato la proiezione di diversi capolavori come Blade Runner, Il gladiatore, Casino e appunto 'Via col vento'. In una nota diffusa oggi il Grand Rex spiega "che la Warner Bros ci ha indicato che auspicava la cancellazione della proiezione di 'Via col vento'".

Hbo nei giorni scorsi aveva ritirato dal catalogo il film, tratto dal libro di Margaret Mitchell, che sullo sfondo della Guerra civile americana parlava della storia d'amore tra Rossella O'Hara e Rhett Butler. La decisione è stata presa sull'onda delle proteste per l'uccisione di George Floyd da parte della polizia a Minneapolis.

Il film, ha spiegato Hbo, "è stato rimosso dalla nuova piattaforma di streaming Hbo Max" perché "è il prodotto del suo tempo e dipinge alcuni dei pregiudizi etnici e razziali che sono diventati, sfortunatamente, comuni nella società americana".