Fase 3: Boccia, 'rispettiamo lavoro organi Stato, vedremo valutazioni su zone rosse'

Roma, 12 giu. (Adnkronos) - "Penso che sia giusto rispettare il lavoro che ogni articolazione dello Stato fa, al termine di questo lavoro ognuno si farà un'idea su cosa è avvenuto e su chi ha fatto il proprio dovere e come" per quanto riguarda l'istituzione delle zone rosse. "Se è necessario accertare le responsabilità lo facciano gli organi preposti ed è giusto ascoltare tutti e accettare le valutazioni che altri organi dello Stato fanno con grande competenza e grande serietà". Lo ha affermato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai.