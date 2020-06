12 giugno 2020 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Prosegue il lavoro della Farnesina per consentire il ritorno in sicurezza in Italia dei connazionali bloccati all'estero. Nella giornata di oggi sono rimpatriate circa 262 persone, con voli da Regno Unito, Belgio, Mauritania, Russia e Vietnam. Dall'inizio dell'emergenza, sono rientrati oltre 95.000 connazionali con 1.036 operazioni da 119 Paesi, rende noto il ministero degli Esteri.