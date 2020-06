Caporalato: manifestazione a Caltanissetta per ricordare Adnan ucciso a coltellate

13 giugno 2020 a

Palermo, 13 giu. (Adnkronos) - Centinaia di persone hanno partecipato, ieri sera, a Caltanissetta, alla manifestazione per ricordare Adnan Siddique, il giovane pakistano ucciso a coltellate per aver difeso vittime del caporalato. Il 32enne viveva n Italia da 5 anni e lavorava nel settore delle macchine tessili. Per l'omicidio i carabinieri hanno arrestato cinque pakistani, che si trovano in carcere. Un sesto è stato arrestato per favoreggiamento.