Coronavirus: domande a fondo garanzia a quota 616 mila per oltre 31 mld**

13 giugno 2020 a

a

a

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Anche ieri sono aumentati di oltre un miliardo i finanziamenti richiesti dalle banche al Fondo di garanzia, che hanno superato i 31 miliardi, con 616 mila domande, di cui 555 mila per operazioni fino a 25 mila euro, per un ammontare di 11,2 miliardi di euro. Lo rende noto l'Abi in un comunicato. L'Abi rileva che l'Italia è tuttora in attesa dell'autorizzazione da parte della Commissione Europea per l'entrata in vigore di alcune innovazioni introdotte dal Parlamento al Decreto Legge 8 aprile, convertito in legge 5 giugno, che permetteranno fra l'altro un allungamento della durata dei prestiti e l'accelerazione delle procedure, con una più ampia autocertificazione da parte dei richiedenti delle anticipazioni di liquidità.