Fase 3: Lagarde, 'futuro incerto ma economica può essere bussola'**

Roma, 13 giu. (Adnkronos) - "Non c'è dubbio che la situazione economica che stiamo vivendo oggi è caratterizzata da una profonda incertezza. Guardare al futuro raramente è stato così difficile. Ma, come diceva Abraham Lincoln, 'il modo migliore per prevedere il tuo futuro è crearlo'". Proprio per questo "la nostra visione positiva di quello che sarà l'economia può rappresentare la bussola" per uscire da questa situazione di incertezza. Ad affermarlo è il presidente della Bce, Christine Lagarde nel corso del suo intervento via videoconference agli Stati generali dell'Economia che si svolgono oggi a Roma. "Le nostre economie - rileva - stanno entrando in una fase inevitabile di trasformazione ma se i responsabili politici saranno in grado di dimostrare che potremmo emergere insieme dalla crisi più forti, con economie più flessibili, più moderne rispetto a prima, allora potremmo garantire una ripresa più resiliente e una crescita più sostenibile per il futuro".