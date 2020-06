Milano: De Corato, 'bene interdittiva antimafia a Buccinasco, mai abbassare guardia'

13 giugno 2020 a

a

a

Milano, 13 giu. (Adnkronos) - "Da Buccinasco, centro già noto per la presenza storica di famiglie legate alla criminalità organizzata, arriva la notizia di un'altra attività commerciale, una stazione di servizio, chiusa per l'interdittiva antimafia siglata dalla Prefettura. All'Arma dei carabinieri che ha condotto le indagini va il mio ringraziamento". Così l'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, commenta la chiusura di una stazione di rifornimento carburante nel comune in provincia di Milano.

"Si tratta di attività svolte dai militari in territori delicati per il rischio di infiltrazioni mafiose e ancora più preziose in un periodo come questo in cui l'emergenza Covid-19 rischia di lasciare spazio a personaggi legati alle organizzazioni criminali", conclude De Corato.