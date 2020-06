Razzismo: Sala, 'Milano sa da che parte stare, abbiamo integrato e accolto'

14 giugno 2020 a

Milano, 14 giu. (Adnkronos) - "In Italia e nel mondo le coscienze sono quanto mai attive sulla questione razzismo e questo è un bene perché il razzismo c'è, non solo negli Stati Uniti ma anche in Italia. La Milano che io conosco, la Milano che ho cercato di guidare in questi anni sa bene da che parte stare, non solo a parole ma nei fatti: noi abbiamo integrato, noi abbiamo accolto chi arrivava da lontano scappando dalla fame o da una guerra". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, interviene sui social con un video 'Il razzismo e Montanelli'.

Affermazioni che arrivano all'indomani dell'imbrattamento della statua del giornalista che si trova nei giardini in zona Porta Venezia a Milano. "Quando è stato necessario fare gesti simbolici come la marcia 'Insieme senza muri', che ha messo 200mila persone in piazza, li abbiamo fatti", conclude Sala.