Sicilia: Figuccia (Udc), 'finalmente al lavoro operatori anticendio Regione'

Palermo, 15 giu. (Adnkronos) - "Finalmente, dopo mesi di attesa, da domani scatterà il via per i lavoratori dell'antincendio della Regione Siciliana che resteranno in forza fino al prossimo settembre". A dirlo è Vincenzo Figuccia deputato dell'Udc all'Ars è leader del Movimento Cambiamo la Sicilia. "Resta assurdo che ogni anno si aspetti l'arrivo della stagione degli incendi per avviare la campagna AIB dopo che tutti noi abbiamo assistito ad una incalcolabile devastazione del patrimonio boschivo siciliano. L'assenza di un'idonea attività di manutenzione che ha ragion d'essere in altri periodi dell'anno, lo scarso supporto all'idea di garantire un presidio territoriale costante ricorrendo a questi soggetti per tutto l'anno, ha come inevitabili conseguenze quanto vediamo con i nostri occhi", dice.

"Le ragioni? Incomprensibili se pensiamo che la biodiversità presente sui suoli siciliani rivendica orgoglio, tutela e potenziamento del sistema di forestazione. Auspico - conclude - che l'amministrazione regionale impari che questi lavoratori vanno valorizzati e auguro agli stessi di poter svolgere con serenità il proprio lavoro tra i tanti pericoli e le difficoltà a cui sono sottoposti nel loro ruolo di angeli dei boschi in Sicilia".