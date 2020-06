Scooter travolto da auto, muore una 16enne

15 giugno 2020 a

a

a

Roma, 15 giu. (Adnkronos) - Terribile incidente nella notte a Lecce. Un auto, una Renault Megane condotta da una donna, ha travolto uno scooter schizzato via per metri e metri dopo l'impatto. La ragazza a bordo, L.B., 16 anni, è morta sul colpo, l'altro coetaneo sullo scooter è stato condotto in gravi condizioni -codice rosso- all'ospedale Fazzi di Lecce. L'incidente è avvenuto in viale Giovanni Paolo II, una delle 'arterie' cittadine.

Illese le due persone, un uomo e una donna, che si trovavano nella vettura e che si sono fermate per i soccorsi chiamati da un passante. L'uomo, di 39 anni, è risultato negativo agli esami tossicologici e alcolemici. Al suo fianco una donna di 34 anni. Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale che ha effettuato tutti i rilievi ed è incaricata delle indagini.

La vettura, proveniente dalla località San Cataldo, era diretta verso il centro mentre lo scooter viaggiava nella direzione opposta e probabilmente stava svoltando verso sinistra, sembra in direzione della abitazione della ragazza che si trova nei pressi del luogo dell'incidente e dove li attendevano alcuni amici di comitiva. Non è chiaro se a guidare lo scooter fosse la vittima o il suo amico.